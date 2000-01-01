04.03 09:06 MIGnews.com

Через две недели после атаки: еще одна бомба у границы Газы

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Саперы ЦАХАЛа нейтрализовали фугас, подложенный в районе заградительных сооружений на границе с Газой.Фугас обнаружен через две недели после того, как мощное взрывное устройство взорвалось рядом с патрульным джипом ЦАХАЛа в районе кибуца Айн Ха-Шлоша. В результате теракта были ранены четыре солдата.Представитель южного командования заявил, что тот факт, что фугас удалось нейтрализовать указывает на то, что патруль, пострадавший две недели назад допустил ошибку, и несчастья можно было избежать.