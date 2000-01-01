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ХАМАС приветствовал теракт в Акко | Фото:04.03 20:05   MIGnews.com

ХАМАС приветствовал теракт в Акко

Террористическая организация ХАМАС распространило заявление, в котором утверждается, что наезд на военнослужащих и бойца МАГАВ в Акко является терактом.

Об этом в воскресенье, 4 марта сообщает Arutz Sheva.

"ХАМАС приветствует решимость палестинцев бороться с израильской оккупации", - написал в Twitter представитель ХАМАСа Фаузи Бархум, которого цитирует Палестинский информационный центр.

По его словам, палестинское движение сопротивления будет продолжаться до "окончания оккупации".

В заявлении также ворится: "Это важный шаг в продолжении сопротивления оккупации".

Напомним, террорист сбил машиной офицера пограничной полиции и двух солдат ЦАХАЛа, находящихся в разных местах города Акко: на улице Йехошафат и возле железнодорожного вокзала. Все они получили ранения. После чего террорист был нейтрализован и ранен.

В ходе расследования стало известно, что теракт совершил израильский араб с синим удостоверением личности, проживающий на севере Израиля.
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