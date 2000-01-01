ХАМАС приветствовал теракт в Акко

Об этом в воскресенье, 4 марта сообщает Arutz Sheva.
"ХАМАС приветствует решимость палестинцев бороться с израильской оккупации", - написал в Twitter представитель ХАМАСа Фаузи Бархум, которого цитирует Палестинский информационный центр.
По его словам, палестинское движение сопротивления будет продолжаться до "окончания оккупации".
В заявлении также ворится: "Это важный шаг в продолжении сопротивления оккупации".
Напомним, террорист сбил машиной офицера пограничной полиции и двух солдат ЦАХАЛа, находящихся в разных местах города Акко: на улице Йехошафат и возле железнодорожного вокзала. Все они получили ранения. После чего террорист был нейтрализован и ранен.
В ходе расследования стало известно, что теракт совершил израильский араб с синим удостоверением личности, проживающий на севере Израиля.