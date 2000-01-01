04.03 15:53 MIGnews.com

Дипломат ПА: Израиль необходимо уничтожить

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Посол ПА в Иране Салах Завави заявил, что позиция верховного иранского лидера аятоллы али Хаменеи и всей Исламской Республики "против США и сионистского режима" вызывает у него "особую гордость".Об этом в воскресенье, 4 марта сообщает агентство ИРНА."Я горжусь тем, что живу в стране, которая стремится к уничтожению сионистского режима", - отметил палестинский посол.По его словам, внешняя политика Ирана сыграла ключевую роль в провале резолюции Совета Безопасности ООН, направленной на то, чтобы оказать давление на Исламскую Республику в связи с предполагаемыми поставками оружия йеменским повстанцам.Зувави подчеркнул, что у Ирана есть великое правительство, которое следует за политикой, основанной на исламских принципах.Посланник Абу Мазена в Тегеране также осудил мирный план США, добавив, что Израиль является "раковой опухолью", которого следует ликвидировать.