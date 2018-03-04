04.03 11:53 MIGnews.com

Автомобильный теракт в Акко

צילום וידאו מהזירה בעכו : חדשות Mivzak Live pic.twitter.com/rweCY1PW52 — israel Hot News (@HotNews72122797) March 4, 2018

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Три человека сбиты автомобилем в Акко.Пресс-служба MADA сообщает о том, что что террорист сбил сначала полицейского, а потом в другом месте - двух солдат.Террорист нейтрализован и тяжело ранен. Полицейский и солдаты получили легкие ранения.Террорист сбил полицейского на улице Йехошафат, а затем продолжил движение и сбил двух солдат у железнодорожной станции Акко.По неподтвержденной информации, террорист скончался от ранений.