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Автомобильный теракт в Акко 04.03 11:53   MIGnews.com

Автомобильный теракт в Акко

Три человека сбиты автомобилем в Акко.

Пресс-служба MADA сообщает о том, что что террорист сбил сначала полицейского, а потом в другом месте - двух солдат.

Террорист нейтрализован и тяжело ранен. Полицейский и солдаты получили легкие ранения.

Террорист сбил полицейского на улице Йехошафат, а затем продолжил движение и сбил двух солдат у железнодорожной станции Акко.

По неподтвержденной информации, террорист скончался от ранений.



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