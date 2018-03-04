04.03 11:53 MIGnews.com
Автомобильный теракт в Акко
Три человека сбиты автомобилем в Акко.
Пресс-служба MADA сообщает о том, что что террорист сбил сначала полицейского, а потом в другом месте - двух солдат.
Террорист нейтрализован и тяжело ранен. Полицейский и солдаты получили легкие ранения.
Террорист сбил полицейского на улице Йехошафат, а затем продолжил движение и сбил двух солдат у железнодорожной станции Акко.
По неподтвержденной информации, террорист скончался от ранений.
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