Париж: пассажиры метро спасли еврея от арабов

В субботу, 1 февраля, пассажиры парижского метро спасли еврея от преследования арабов.
Об этом сообщило Национальное бюро по борьбе с антисемитизмом (BNVCA).
Инцидент произошел, когда поезд приближался к станции Jaures на северо-востоке Парижа. В частности, четверо арабов подошли к человеку в ермолке, попросив у него сигарету, однако тот ответил, что не курит.
Обидчики заявили, что "у вас, евреев, достаточно денег, чтобы купить их", и попытались зажать пассажира в углу вагона.
В итоге ему удалось сбежать на остановке, но арабы погнались за своей "жертвой". Очевидцы, тем временем, не позволили им догнать еврея, заблокировав проход.