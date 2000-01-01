04.02 09:11 MIGnews.com

Париж: пассажиры метро спасли еврея от арабов

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В субботу, 1 февраля, пассажиры парижского метро спасли еврея от преследования арабов.Об этом сообщило Национальное бюро по борьбе с антисемитизмом (BNVCA).Инцидент произошел, когда поезд приближался к станции Jaures на северо-востоке Парижа. В частности, четверо арабов подошли к человеку в ермолке, попросив у него сигарету, однако тот ответил, что не курит.Обидчики заявили, что "у вас, евреев, достаточно денег, чтобы купить их", и попытались зажать пассажира в углу вагона.В итоге ему удалось сбежать на остановке, но арабы погнались за своей "жертвой". Очевидцы, тем временем, не позволили им догнать еврея, заблокировав проход.