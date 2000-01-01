Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Париж: пассажиры метро спасли еврея от арабов | Фото:04.02 09:11   MIGnews.com

Париж: пассажиры метро спасли еврея от арабов

В субботу, 1 февраля, пассажиры парижского метро спасли еврея от преследования арабов.

Об этом сообщило Национальное бюро по борьбе с антисемитизмом (BNVCA).

Инцидент произошел, когда поезд приближался к станции Jaures на северо-востоке Парижа. В частности, четверо арабов подошли к человеку в ермолке, попросив у него сигарету, однако тот ответил, что не курит.

Обидчики заявили, что "у вас, евреев, достаточно денег, чтобы купить их", и попытались зажать пассажира в углу вагона.

В итоге ему удалось сбежать на остановке, но арабы погнались за своей "жертвой". Очевидцы, тем временем, не позволили им догнать еврея, заблокировав проход.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
02:10
Топ-7 лучших аэропортов для путешествий в 2020 году
01:22
В Японии появился похоронный сервис для секс-кукол
23:46
В честь Lady Gaga назвали очередное насекомое
23:15
В украинском учебнике нашли Киану Ривза из 1932 года
22:49
Атака на Twitter: украдены номера пользователей
22:26
Хаим Кац о получении иммунитета: урок усвоен
22:11
С чистого листа: первая за 10 лет делегация МИД в Боливии
21:58
Израиль предоставит ФБР и США систему по борьбе с БПЛА
21:35
Израиль: на 30 тысяч больных раком приходится 175 онкологов
21:18
В январе электромобили составили 44% рынка Норвегии
21:03
ВОЗ: открыто окно возможностей для борьбы с вирусом-убийцей
20:53
Хаим Кац получил иммунитет
20:38
В ЕС приветствуют назначение нового премьера Ирака
20:27
Нетаниягу: суверенитет только после выборов  
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus