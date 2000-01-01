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Аббас: палестинцам мало только 11% земли | Фото:04.02 07:50   MIGnews.com

Аббас: палестинцам мало только 11% земли

Палестинская автономия намерена прекратить координацию в сфере безопасности с Израилем.

Такое заявление сделал председатель ПА Махмуд Аббас на заседании, передает "Аруц Шева".

По его словам, палестинцы не отступят от своей позиции, пока американцы и израильтяне не отменят "сделку века". Аббас озвучил два сценария возможного развития событий: реализация прав палестинцев в соответствии с международным правом или полная ответственность со стороны Израиля, как "страны-оккупанта".

Председатель ПА не согласен, чтобы Америка была посредником в мирном процессе, потому что Штаты "ничего не дали палестинцам" после подписанных в Осло соглашений 1993 года.

Более того, Аббас не считает, что "сделка века" поспособствует мирному урегулированию конфликта, поскольку дает 13 миллионам палестинцев всего 11% земли.


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