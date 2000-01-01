04.02 07:16 MIGnews.com

Нетаниягу пытался добиться нормализации с Марокко

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Корреспондент 13-го канала Барак Равид сообщил, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу несколько раз пытался заключить “трехстороннюю сделку” между Израилем, Марокко и Соединенными Штатами.Сутью сделки было признание Соединенными Штатами прав Марокко на Западную Сахару в обмен на нормализацию отношений Марокко и Израиля.Такая сделка могла бы оказаться огромным дипломатическим достижением для короля Марокко — Мухаммеда VI и для Израиля, создав еще один прецедент прорыва блокады арабской враждебности. Это также могло бы помочь целям администрации Трампа по сближению Израиля и арабских государств.Западная Сахара — малонаселенная оспариваемая территория, которую раньше контролировала Испания. Марокко утверждает, что территория принадлежит королевству — несмотря на противодействие международного сообщества и отчаянное сопротивление местного населения.Контакты с Марокко начались во время секретной встречи с министром иностранных дел Марокко Нассером Бурита в кулуарах Генассамблеи ООН в сентябре 2018 года В результате встречи был создан канал секретной связи между Бурита и Нетаниягу - через главу Совета Национальной Безопасности Израиля Меира Бен-Шабата. Человеком Бен-Шабата в Марокко был был бизнесмен марокканского происхождения Ярив Эльбаз. В мае 2019 Эльбаз встретил Джареда Кушнера в Марокко. Он отвез Кушнера и всю его команду на еврейское кладбище в Касабланке.Канал связи работал за спиной директора Моссада Йоси Коэна, отвечающего за связи с арабским миром. Когда Коэн узнал об этом, он пришел в бешенство, но Нетаниягу продолжал “обрабатывать” Марокко.Впервые такая попытка была предпринята перед апрельскими выборами, когда в Марокко тайно отправился секретарь Совета Национальной Безопасности Мер Бен-Шабат. Детали о визите слили в арабскую прессу, и сделка сорвалась. Вторая попытка была предпринята перед сентябрьскими выборами, но против нее выступил советник по национальной безопасности Джон Болтон. Третья попытка была предпринята сейчас - но госсекретарь США Помпео не смог добиться признания администрацией Западной Сахары.Марокко и Израиль объявили об открытии “офисов по связи” после соглашений Осло 1994 года. Эти офисы, однако, были закрыты в 2000 году в разгар второй интифады. Марокко поддержало одностороннюю инициативу палестинцев по получению статуса наблюдателей в ООН в 2012 году. В Марокко по прежнему живет еврейская община - но очень небольшая. В настоящее время в Марокко насчитывается не более 3000 евреев - по сравнению с 250 тысячами, которые жили там до провозглашения независимости Израиля.