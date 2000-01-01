04.02 06:53 MIGnews.com

Нормализация с Суданом - нож в спину палестинцам

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Палестинское руководство яростно осудило сообщения о нормализации отношений между Израилем и Суданом.Премьер-министр Биньямин Нетаниягу провел в Уганде встречу с лидером Судана Абдель Фаттахом аль-Бурханом, после чего произошел драматический сдвиг в отношениях между двумя государствами - через считанные дни после того, как Судан, среди прочих арабских государств, отверг мирную инициативу президента Дональда Трампа.Судан все еще технически находится в состоянии войны с Израилем. Страна лишь недавно стала выходить из сферы влияния Ирана - после того, как в ней год назад была свергнута диктатура Омара аль-Башира. Предполагается. что Судан, благодаря усилиям Нетаниягу может “открыть двери” администрации Трампа. Одной из возможных выгод для Израиля, кроме очевидных политических, может стать открытие воздушного пространства Судана для пролета над ним израильских самолетов.Встреча Бурхана и Нетаниягу продолжалась более двух часов. Два лидера обсудили поэтапную нормализацию отношений двух государств и перспективы возможного сотрудничества.Генеральный секретарь Организации Освобождения Палестины Саеб Эрекат заявил: “Эта встреча - нож в спину палестинскому народу и грубый разрыв с арабской мирной инициативой, в то время, когда администрация Дональда Трампа и премьер-министр Нетаниягу пытаются ликвидировать палестинскую проблему”.Эрекат также осудил поведение Уганды, объявившей о переводе своего посольства в Иерусалим. Эрекат призвал Африканский Союз, членом которого является Уганда, придерживаться ранее принятых им резолюций, предусматривающих создание палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.