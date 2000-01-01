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Зариф и Аббас обсудили `сделку века` Трампа | Фото:05.02 16:11   MIGnews.com

Зариф и Аббас "перемыли кости" Трампу из-за мирного плана

Во вторник, 4 февраля, министр иностранных дел Ирана Мухаммед Джавад Зариф позвонил председателю Палестинской автономии Махмуду Аббасу, чтобы обсудить недавно обнародованный план президента США Дональда Трампа по урегулированию палестино-израильского конфликта.

Об этом сообщает палестинское информагентство Wafa.

Зариф еще раз подтвердил "твердую позицию Ирана", которая отвергает "сделку века" и поддерживает "неотъемлемые права палестинцев на самоопределение и создание независимого государства со столицей в Иерусалиме".

В свою очередь, Аббас проинформировал главу иранского МИД о политических действиях, которые будут предприниматься ПА на международной арене в попытке создать международный консенсус для срыва реализации мирного плана.

Он также рассказал о предпринимаемых мерах "по достижению национального единства", подчеркнув, что в ближайшее время в сектор Газа будет направлена делегация для встречи с палестинскими группировками.


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