Угрозы ЕС: союзники Израиля сорвали принятие резолюции
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Европейской комиссии Жозеп Боррель инициировал подготовку резолюции, осуждающей мирный план президента США Дональда Трампа.
Об этом сообщает Kan.
Документ должен был содержать угрозы в адрес Израиля. Напомним, Боррель пригрозил, что Евросоюз не оставит без ответа аннексию Израилем районов Западного берега.
Подобные резолюции принимаются исключительно с согласия 27 государств. Боррелю не удалось добиться консенсуса для одобрения проекта, поскольку против выступили несколько европейских стран. По данным Ynet, план Борреля сорвали Чехия и Венгрия.