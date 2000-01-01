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Израиль ответил на угрозы Евросоюза | Фото:04.02 18:45   MIGnews.com

Израиль ответил на угрозы Евросоюза

Министерство иностранных дел Израиля ответило на угрозы верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля ответить на одностороннюю аннексию Западного берега.

Об этом говорится в официальном заявлении МИД, опубликованном 4 февраля.

"Тот факт, что Боррель решил использовать язык угроз по отношению к Израилю, вскоре после того, как вступил в должность, и спустя всего несколько часов после его встреч в Иране, является, по меньшей мере, очень подозрительным", – заявили в израильском внешнеполитическом ведомстве.

В частности, Борелль заявил, что не поддерживает мирный план президента США Дональда Трампа и все еще привержен соглашениям о "двух государствах" в границах 1967 года.

Он призвал обе конфликтующие стороны возобновить переговоры и воздержаться от "любых односторонних действий, которые могут усилить напряженность".


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