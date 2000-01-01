Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











ЕС не оценил план Трампа: аннексия недопустима | Фото:04.02 18:20   MIGnews.com

"Сделка века": ЕС угрожает Израилю

Европейский союз не поддерживает реализацию мирного плана президента США Дональда Трампа по урегулированию палестино-израильского конфликта.

Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Европейской комиссии Жозеп Боррель, передает "Аруц Шева", пригрозив Израилю.

"Европейский союз полностью привержен трансатлантическому партнерству и ценит все усилия, направленные на то, чтобы помочь в поисках мирного разрешения израильско-палестинского конфликта. ЕС напоминает о своей приверженности урегулированию на основе переговоров и соглашения о двух государствах, в границах 1967 года с эквивалентным обменом территориями, которые могут быть согласованы между сторонами", – сказал Боррель.

По его мнению, инициатива США "отклоняется" от международно согласованных параметров. Боррель раскритиковал предложения по поводу границ, Иерусалима и решения "вопроса беженцев".

"Европейский союз призывает обе стороны возобновить участие в переговорах и воздерживаться от любых односторонних действий, противоречащих международному праву, которые могут усилить напряженность", – добавил он.

Более того, Евросоюз "особенно обеспокоен" заявлениями об аннексии долины реки Иордан и других частей Западного берега.

"В соответствии с международным правом и соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН, ЕС не признает суверенитет Израиля над территориями, оккупированными с 1967 года. Шаги к аннексии, в случае их реализации, не могут остаться без ответа", – подчеркнул Боррель.

Президент Еврокомиссии также пообещал, что ЕС будет поддерживать все усилия по возрождению политического урегулирования в соответствии с международным правом, "которое обеспечивает равные права и приемлемо для обеих сторон".

Министерство иностранных дел Израиля раскритиковало угрозы Борреля.

"Тот факт, что Боррель решил использовать язык угроз по отношению к Израилю, вскоре после того, как вступил в должность, и спустя всего несколько часов после его встреч в Иране, является, по меньшей мере, очень подозрительным", – заявили в израильском внешнеполитическом ведомстве.

Также в СМИ появилась информация, что несколько европейских стран сорвали принятие проекта резолюции Борреля против "сделки века" США. Подобные документы принимаются исключительно с согласия 27 государств-членов.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
02:10
Топ-7 лучших аэропортов для путешествий в 2020 году
01:22
В Японии появился похоронный сервис для секс-кукол
23:46
В честь Lady Gaga назвали очередное насекомое
23:15
В украинском учебнике нашли Киану Ривза из 1932 года
22:49
Атака на Twitter: украдены номера пользователей
22:26
Хаим Кац о получении иммунитета: урок усвоен
22:11
С чистого листа: первая за 10 лет делегация МИД в Боливии
21:58
Израиль предоставит ФБР и США систему по борьбе с БПЛА
21:35
Израиль: на 30 тысяч больных раком приходится 175 онкологов
21:18
В январе электромобили составили 44% рынка Норвегии
21:03
ВОЗ: открыто окно возможностей для борьбы с вирусом-убийцей
20:53
Хаим Кац получил иммунитет
20:38
В ЕС приветствуют назначение нового премьера Ирака
20:27
Нетаниягу: суверенитет только после выборов  
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus