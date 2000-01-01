"Сделка века": ЕС угрожает Израилю

Европейский союз не поддерживает реализацию мирного плана президента США Дональда Трампа по урегулированию палестино-израильского конфликта.
Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Европейской комиссии Жозеп Боррель, передает "Аруц Шева", пригрозив Израилю.
"Европейский союз полностью привержен трансатлантическому партнерству и ценит все усилия, направленные на то, чтобы помочь в поисках мирного разрешения израильско-палестинского конфликта. ЕС напоминает о своей приверженности урегулированию на основе переговоров и соглашения о двух государствах, в границах 1967 года с эквивалентным обменом территориями, которые могут быть согласованы между сторонами", – сказал Боррель.
По его мнению, инициатива США "отклоняется" от международно согласованных параметров. Боррель раскритиковал предложения по поводу границ, Иерусалима и решения "вопроса беженцев".
"Европейский союз призывает обе стороны возобновить участие в переговорах и воздерживаться от любых односторонних действий, противоречащих международному праву, которые могут усилить напряженность", – добавил он.
Более того, Евросоюз "особенно обеспокоен" заявлениями об аннексии долины реки Иордан и других частей Западного берега.
"В соответствии с международным правом и соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН, ЕС не признает суверенитет Израиля над территориями, оккупированными с 1967 года. Шаги к аннексии, в случае их реализации, не могут остаться без ответа", – подчеркнул Боррель.
Президент Еврокомиссии также пообещал, что ЕС будет поддерживать все усилия по возрождению политического урегулирования в соответствии с международным правом, "которое обеспечивает равные права и приемлемо для обеих сторон".
"Тот факт, что Боррель решил использовать язык угроз по отношению к Израилю, вскоре после того, как вступил в должность, и спустя всего несколько часов после его встреч в Иране, является, по меньшей мере, очень подозрительным", – заявили в израильском внешнеполитическом ведомстве.
Также в СМИ появилась информация, что несколько европейских стран сорвали принятие проекта резолюции Борреля против "сделки века" США. Подобные документы принимаются исключительно с согласия 27 государств-членов.