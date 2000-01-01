Ривлин призвал к прямым переговорам с палестинцами
Президент Реувен Ривлин призвал Израиль и палестинцев использовать мирный план президента США Дональда Трампа для возобновления прямых переговоров.
С таким заявлением он выступил, когда принимал около 30 офицеров вооруженных сил США, передает Ynet.
"Поскольку мы по-прежнему сталкиваемся с угрозами со стороны Ирана и его доверенных лиц, включая террористические организации в Газе, мы смотрим на возможности и вызовы будущего. Видение мира, которое президент Трамп представил на прошлой неделе, признает необходимость Израиля сохранить ответственность за безопасность во всех районах к западу от реки Иордан", – сказал Ривлин.
По его словам, Израиль всегда должен быть в состоянии защитить себя. Ривлин также считает, что видение мира с палестинцами является вполне реалистичным.
"Израильтяне и палестинцы не обречены жить вместе. На самом деле, это наша судьба. Я надеюсь, что обе стороны воспользуются возможностью, чтобы возобновить прямые переговоры", – подчеркнул президент.