Убийство Ансбахер: террорист не признал вину

По данным издания, представление доказательств против 29-летнего жителя Хеврона начнется в апреле этого года.
"Она была любовью всей моей жизни. Я все еще люблю ее и чувствую тяжелую утрату. Я ношу обручальное кольцо. Я изо всех сил старался дать этой женщине все", – сказал обвиняемый.
Дочь раввина Гади Ансбахера 19-летняя Ори была жестоко убита в Иерусалиме 7 февраля прошлого года. Террорист скрылся с места происшествия.
В апреле стало известно, что палестинца задержали в мечети аль-Бирех. Подозреваемый в прошлом дважды арестовывался израильскими силами и отбыл срок в тюрьме Офер за преступления против безопасности.
В одном из случаев он был арестован за незаконное пребывание на территории Израиля, во втором – его задержали с ножом. Из-за его криминального прошлого, в базе данных полиции сохранились его отпечатки пальцев и образцы ДНК. Как стало известно, убийство Ансбахер было совершено на почве ненависти к евреям.