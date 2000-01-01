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Убийство Ансбахер: террорист не признал вину | Фото:04.02 15:52   MIGnews.com

Убийство Ансбахер: террорист не признал вину

Обвиняемый в изнасиловании и убийстве Ори Ансбахер Арафат Арфайя не признал свою вину во время слушаний в суде.

Об этом сообщает "Аруц Шева".

По данным издания, представление доказательств против 29-летнего жителя Хеврона начнется в апреле этого года.

"Она была любовью всей моей жизни. Я все еще люблю ее и чувствую тяжелую утрату. Я ношу обручальное кольцо. Я изо всех сил старался дать этой женщине все", – сказал обвиняемый.

Дочь раввина Гади Ансбахера 19-летняя Ори была жестоко убита в Иерусалиме 7 февраля прошлого года. Террорист скрылся с места происшествия.

В апреле стало известно, что палестинца задержали в мечети аль-Бирех. Подозреваемый в прошлом дважды арестовывался израильскими силами и отбыл срок в тюрьме Офер за преступления против безопасности.

В одном из случаев он был арестован за незаконное пребывание на территории Израиля, во втором – его задержали с ножом. Из-за его криминального прошлого, в базе данных полиции сохранились его отпечатки пальцев и образцы ДНК. Как стало известно, убийство Ансбахер было совершено на почве ненависти к евреям.


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