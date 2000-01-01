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Нормализация с Суданом: ХАМАС жалуется на нарушение прав | Фото:04.02 16:13   MIGnews.com

Нормализация с Суданом: ХАМАС жалуется на нарушение прав

ХАМАС осуждает нормализацию отношений между Суданом и Израилем.

Об этом сообщил Палестинский информационный центр по итогам встречи премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и председателя Суверенного совета Судана Абдула Фаттаха аль-Бурхана.

"Подобные встречи лишь поощряют оккупационный режим и руководство США продолжать нарушения прав палестинского народа", – пожаловались в ХАМАСе.

Тем временем, госсекретарь США Майк Помпео ранее высоко оценил усилия аль-Бурхана в нормализации отношений с Израилем, а палестинское руководство яростно осудило соответствующий шаг.


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