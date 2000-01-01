ХАМАС грозится травить Израиль слезоточивым газом

Террористическая организация ХАМАС намерена усилить "огненный террор" на граничащих с Газой населенных пунктах.
Террористы угрожают прикреплять баллоны со слезоточивым газом к связкам воздушных шаров, передает Ynet.
Устройства должны срабатывать, как только приземлятся на израильской территории. В понедельник вечером ХАМАС показал в сети видео, на котором показал, как кто-то поджег фитиль на баллоне, выпускающем огромное количество дыма всего за несколько секунд.
В последнее время террористическая организация увеличила число запусков зажигательных шаров в направлении Израиля.