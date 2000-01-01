"Израилю грозит конец": в Иране посвятили оду Хаменеи

Молодежь восхваляла Иран, заявив, что в стране, которая желает "смерть Америке", "есть люди, которым нет равных".
"Даже если страна утонет в санкциях, мы продолжим войну с врагом. Никакого компромисса и капитуляции не будет. Америка угасает, а Израиль приближается к своему концу. Молодцы, Газа и Ливан. Поколение героев присоединяется к борьбе", – пела молодежь.
Они посвятили часть своей хвалебной оды Хаменеи, а также действиям Ирана в Сирии, Ираке и Йемене.
"Мы вырвали Сирию и Ирак из лап врага. В Йемене мы были победителями на поле боя. Враг ничего не выиграл. Его одежда разорвана в клочья. О, жители Йемена, близок день, когда вы услышите радостные вести о смерти правительства Саудовской Аравии", – пели они.