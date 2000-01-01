Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











`Израилю грозит конец`: в Иране посвятили оду Хаменеи | Фото:04.02 10:57   MIGnews.com

"Израилю грозит конец": в Иране посвятили оду Хаменеи

В прошлом месяце, 23 января, иранская молодежь спела хвалебную оду верховному лидеру аятолле Али Хаменеи.

Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на MEMRI.

Молодежь восхваляла Иран, заявив, что в стране, которая желает "смерть Америке", "есть люди, которым нет равных".

"Даже если страна утонет в санкциях, мы продолжим войну с врагом. Никакого компромисса и капитуляции не будет. Америка угасает, а Израиль приближается к своему концу. Молодцы, Газа и Ливан. Поколение героев присоединяется к борьбе", – пела молодежь.

Они посвятили часть своей хвалебной оды Хаменеи, а также действиям Ирана в Сирии, Ираке и Йемене.

"Мы вырвали Сирию и Ирак из лап врага. В Йемене мы были победителями на поле боя. Враг ничего не выиграл. Его одежда разорвана в клочья. О, жители Йемена, близок день, когда вы услышите радостные вести о смерти правительства Саудовской Аравии", – пели они.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
02:10
Топ-7 лучших аэропортов для путешествий в 2020 году
01:22
В Японии появился похоронный сервис для секс-кукол
23:46
В честь Lady Gaga назвали очередное насекомое
23:15
В украинском учебнике нашли Киану Ривза из 1932 года
22:49
Атака на Twitter: украдены номера пользователей
22:26
Хаим Кац о получении иммунитета: урок усвоен
22:11
С чистого листа: первая за 10 лет делегация МИД в Боливии
21:58
Израиль предоставит ФБР и США систему по борьбе с БПЛА
21:35
Израиль: на 30 тысяч больных раком приходится 175 онкологов
21:18
В январе электромобили составили 44% рынка Норвегии
21:03
ВОЗ: открыто окно возможностей для борьбы с вирусом-убийцей
20:53
Хаим Кац получил иммунитет
20:38
В ЕС приветствуют назначение нового премьера Ирака
20:27
Нетаниягу: суверенитет только после выборов  
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus