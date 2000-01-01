ЦАХАЛ: пресечена попытка контрабанды оружия ХАМАСу из Синая
Военно-морской флот Израиля пресек попытки контрабанды оружия из Синая в сектор Газа через море.
Это произошло около трех месяцев назад, передает The Times of Israel со ссылкой на заявление ЦАХАЛ.
Уточняется, что ВМФ совместно с ШАБАК, пресекли поставку оружия для ХАМАСа, когда его переправляли на лодке.
Дата проведения операции и тип оружия не раскрываются. Военные уточнили, что лодка была перехвачена с двумя палестинцами на борту.
Во время допроса задержанные подтвердили, что оружие предназначалось для военно-морских сил ХАМАСа.
"Срыв подобных попыток контрабанды помогает предотвратить дальнейшее вооружение террористической организации ХАМАС в секторе Газа и наносит прямой ущерб возможностям военно-морского подразделения группировки", – сказано в заявлении.