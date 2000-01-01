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ЦАХАЛ: пресечена попытка контрабанды оружия ХАМАСу из Синая | Фото:04.02 10:40   MIGnews.com

ЦАХАЛ: пресечена попытка контрабанды оружия ХАМАСу из Синая

Военно-морской флот Израиля пресек попытки контрабанды оружия из Синая в сектор Газа через море.

Это произошло около трех месяцев назад, передает The Times of Israel со ссылкой на заявление ЦАХАЛ.

Уточняется, что ВМФ совместно с ШАБАК, пресекли поставку оружия для ХАМАСа, когда его переправляли на лодке.

Дата проведения операции и тип оружия не раскрываются. Военные уточнили, что лодка была перехвачена с двумя палестинцами на борту.

Во время допроса задержанные подтвердили, что оружие предназначалось для военно-морских сил ХАМАСа.

"Срыв подобных попыток контрабанды помогает предотвратить дальнейшее вооружение террористической организации ХАМАС в секторе Газа и наносит прямой ущерб возможностям военно-морского подразделения группировки", – сказано в заявлении.


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