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ООП призвал Палестину прекратить сотрудничество с Израилем 04.02 09:55   MIGnews.com

ООП призвал Палестину прекратить сотрудничество с Израилем

Исполнительный комитет Организации освобождения Палестины (ООП) призвал палестинское руководство дипотношения с Израилем. Соответствующее заявление было обнародовано по итогам заседания с президентом Палестины Махмудом Аббасом, передает ТАСС.

Исполком требует от правительства начать подготовку по прекращению сотрудничества с израильской стороной "по вопросам политики, безопасности и управления". Кроме того, ООП (единственное законное сообщество международного статуса, которое представляет палестинский народ) сообщила о намерениях обратиться в Совет Безопасности, Генеральную Ассамблею ООН и Международный уголовный суд, чтобы оспорить действия Израиля и начать расследование относительно "израильских поселений, расовой дискриминации и этнических чисток в Иерусалиме и рядом с ним, в долине реки Иордан и к югу от Хеврона". Также организация объявила о создании специального комитета, в обязанности которой будет входит наблюдение за исполнением резолюций Центрального совета ООП и решением о приостановке признания Израиля в качестве государства.

16 января Центральный совет (расширенный руководящий орган ООП) распорядился "приостановить признание Израиля в качестве государства до тех пор, пока он не признает государством Палестину в границах 1967 года, не отменит решение о включении Восточного Иерусалима в границы израильской столицы и не прекратит строительство [еврейских] поселений".

Напомним, 6 декабря 2017 года президент США признал Иерусалим столицей еврейского государства и заявил о переносе американского посольства в ново признанную столицу из Тель-Авива.
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