04.02 08:42 MIGnews.com

ХАМАС ждет неизбежной израильской атаки

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ХАМАС в Газе заявил, что ожидает неизбежной израильской операции после начинающихся на юге страны учений ЦАХАЛа.Газета Al-Hayat пишет, что лидеры ХАМАСа в Газе говорят, что существует “95% вероятности израильской атаки”.ХАМАС, готовясь к подобному повороту событий, объявил “высшую степень готовности” и эвакуировал большинство своих постов и станций полиции.За последние несколько дней Израиль дважды атаковал Газу, в ответ на произведенные террористами обстрелы израильской территории.