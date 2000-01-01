04.02 08:42 MIGnews.com
ХАМАС ждет неизбежной израильской атаки
ХАМАС в Газе заявил, что ожидает неизбежной израильской операции после начинающихся на юге страны учений ЦАХАЛа.
Газета Al-Hayat пишет, что лидеры ХАМАСа в Газе говорят, что существует “95% вероятности израильской атаки”.
ХАМАС, готовясь к подобному повороту событий, объявил “высшую степень готовности” и эвакуировал большинство своих постов и станций полиции.
За последние несколько дней Израиль дважды атаковал Газу, в ответ на произведенные террористами обстрелы израильской территории.
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