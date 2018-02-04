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Операция ЦАХАЛа в Дженине продолжается 04.02 07:51   MIGnews.com

Операция ЦАХАЛа в Дженине продолжается

По сообщению второго канала израильского ТВ, на протяжении минувшей ночи продолжалась масштабная операция сил ЦАХАЛа в Дженине.

ЦАХАЛ пытается найти в Буркин, западная часть Дженина, террориста Ахмеда Насра Джарара, организовавшего убийство Разиэля Шеваха в Хават Гилад.

В ходе ночной операции были обысканы жилые дома и мечети. Задержаны несколько подозреваемых.

В ходе операции начались массовые беспорядки. В столкновениях с ЦАХАЛем убит один палестинец и несколько ранены.




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