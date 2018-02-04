04.02 07:51 MIGnews.com
Операция ЦАХАЛа в Дженине продолжается
По сообщению второго канала израильского ТВ, на протяжении минувшей ночи продолжалась масштабная операция сил ЦАХАЛа в Дженине.
ЦАХАЛ пытается найти в Буркин, западная часть Дженина, террориста Ахмеда Насра Джарара, организовавшего убийство Разиэля Шеваха в Хават Гилад.
В ходе ночной операции были обысканы жилые дома и мечети. Задержаны несколько подозреваемых.
В ходе операции начались массовые беспорядки. В столкновениях с ЦАХАЛем убит один палестинец и несколько ранены.
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