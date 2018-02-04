04.02 07:51 MIGnews.com

Операция ЦАХАЛа в Дженине продолжается

هكذا هم الشباب #الفلسطيني .. لا يقبلون للعدو ان يدنس ارضهم ويواصلون مقاومته بشتى الطرق ..#شاهد .. المئات من الشباب في مخيم #جنين يهاجمون قوات الاحتلال خلال إقتحامها امس لمنطقة واد برقين . pic.twitter.com/NCGO0ttwbl — Pal.Info.Center (@PalinfoAr) February 4, 2018

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По сообщению второго канала израильского ТВ, на протяжении минувшей ночи продолжалась масштабная операция сил ЦАХАЛа в Дженине.ЦАХАЛ пытается найти в Буркин, западная часть Дженина, террориста Ахмеда Насра Джарара, организовавшего убийство Разиэля Шеваха в Хават Гилад.В ходе ночной операции были обысканы жилые дома и мечети. Задержаны несколько подозреваемых.В ходе операции начались массовые беспорядки. В столкновениях с ЦАХАЛем убит один палестинец и несколько ранены.