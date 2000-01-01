04.02 19:23 MIGnews.com

Убийство беременной израильтянки признали терактом

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Житель арабской деревни Наблус Мухаммед Харуф признался в убийстве беременной израильтянки, с которой он состоял в романтических отношениях. Задушивший 29-летнюю девушку палестинец заключил с прокуратурой сделку с признанием вины в воскресенье, 4 февраля.В рамках сделки Харуф подписал признание, что мотивом убийства стала неприязнь на почве национальности, а не ревность.Как сообщает Ynet со ссылкой на источник в прокуратуре, обвинение требует для араба пожизненного заключения, а также выплаты крупной компенсации семье жертвы.Приговор Мухаммеду Харуфу должен быть вынесен судом на следующем заседании.Напомним, 28 мая Харуф встретился с Халими на окраине Холона, в уединенном месте близ стройки. Он душил ее 15 минут, и затем разбил ей голову двумя бетонными блоками. После этого он забросал тело строительными мусором и покрышками.Девушка была замужем за Аароном Халими и находилась на момент убийства на 8-м месяце беременности. Тело израильтянки было найдено в июле 2017 года.