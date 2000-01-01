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Искрима Сабри призвал арабские страны финансировать UNRWA | Фото: Thinkstock04.02 18:32   MIGnews.com

Искрима Сабри призвал арабские страны финансировать UNRWA

Глава Высшего мусульманского Совета и проповедник мечети аль-Акса шейх Икрима Сабри заявил, так называемое "палестинское право на возвращение" арабских беженцев переходит от тодного поколения к следующему.

Об этом шейх объявил во время проповеди в мечети Аль-Акса в пятницу, 2 февраля. Сабри подчеркнул, что "палестинские беженцы" имеют право вернуться в свои дома на "территориях, из которых они были изгнаны в 1948 году".

"Беженцем является тот, кто был изгнан из своего дома и своей земли. Этот термин используется и к их детям и внукам. Это слово [беженец] имеет религиозно-исламское значение, поскольку права беженца передаются будущему поколению согласно исламскому праву", - заявил Икрима Сабри.

Шейх добавил, что "проблема беженцев" будет существовать до тех пор, пока их потомки не вернутся в дома, из которых были изгнаны их родители, дедушки и бабушки.

Он также призвал исламские страны финансировать организацию UNRWA, несмотря на решение США сократить помощь, как он отметил, с целью "заговора по ликвидации палестинской проблемы".
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