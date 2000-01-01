04.02 16:50 MIGnews.com

ПА: мы хотим переговоров, а не диктата

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Руководство ПА отвергло заявление администрации США о том, что палестинцы не заинтересованы в возобновлении мирного процесса с Израилем. В ПА назвали комментарии высокопоставленного американского чиновника "безответственными", и отметили, что это "подстрекательство".Пресс-секретарь Набиль Абу-Рудайна в свою очередь заявил: "Мы не отвергаем предложения о мирных переговорах, направленных на реализацию решения "двух государств".По его словам, руководство ПА "стремится к серьезным переговорам, которые приведут к созданию палестинского государства со столицей в Аль-Кудс, в границах 1967 года"."Серьезные переговоры требуют прежде всего, чтобы другая сторона приняла решение о "двух государствах", и чтобы это были именно переговоры, а не диктат", - цитирует Аруц Шева слова представителя Абу Мазена.Рудейна добавил, что палестинцы привержены "переговорам, которые приведут к миру между нами и израильтянами".