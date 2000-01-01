04.02 09:38 MIGnews.com

Эффект домино. Палестинский мэр требует эвакуировать Офру

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Вдохновленный правовой победой над выселенными поселенцами Амоны, мэр расположенного в Самарии арабского города Сильвад избрал новую, на этот раз более крупную цель – расположенную по соседству с эвакуированным поселением деревню Офра, в которой живут около 3500 евреев."Сейчас мы собираемся эвакуировать поселенцев из Офры. Я собираю все необходимые документы, чтобы обратиться в Верховный суд Израиля", - цитирует издание Times of Israel Абдулу Рахмана Салеха.В беседе, которая состоялась между журналистами израильского портала и арабским градоначальником, Салех признает, что Офра – мишень куда крупнее и оттого будет сложнее добиться выселения ее жителей. "Это займет некоторое время, но я сделаю все от меня зависящее", - сказал он.Стоит отметить, что, согласно израильскому законодательству, Офра считается частично законным поселением, так как в 1975 году она была построена на месте старой иорданской военной базы, которую Израиль захватил во время Шестидневной войны. Однако с тех пор деревня разрослась и вышла за пределы военной базы, заняв некоторые частные земли.По словам Гилада Гроссмана – представителя левой организации "Еш Дин", которая в судебном порядке добилась выселения поселенцев Амоны – по крайней мере половина Офры находится на частных территориях. При этом он отмечает, что ни он, ни его организация непричастны к инициативе градоначальника Сильвада, однако остается фактом то, что в 2008 году "Еш Дин" добилась от БАГАЦа постановления снести в Офре 8 домов, признанных незаконными. Дома должны быть разрушены в этом месяце.В то же время, в 2008 году "Бецелем" опубликовал доклад, в котором указал то, что на арабских землях находится 60% территории Офры.Как говорит мэр Абдула Рахман Салех, если Израиль пересек границу с ПА - проведенный им же барьер безопасности - мира быть не может."Земля этих поселенцев находится по ту сторону стены. Я думаю, все мои люди хотят заключить мир с Израилем. Если они хотят сделать из палестинцев и израильтян один народ, хорошо, я согласен, но все должно быть разделено по справедливости", - заявил он.Как ни странно, но в Офре приветствовали такой шаг. Times of Israel приводит слова представителя жителей поселения Агарона Липкина, который считает, что только так можно заставить государство изменить свое отношение к так называемым "спорным" землям в Иудее и Самарии."В некоторой мере было бы неплохо, если бы он сделал это", - прокомментировал Липкин о планах арабского мэра обратиться в БАГАЦ.Он признает, что в Офре есть дома, построенные за чертой иорданской базы, которые имеют тот же статус, что и дома жителей Амоны."Если Израиль не находит решения вопроса о статусе таких земель, существующих и во многих других поселениях, таких исков будет куда больше", - говорит Агарон Липкин.