04.02 12:52 MIGnews.com

Египет вынуждает ХАМАС вернуть тела израильских солдат

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По сообщениям арабской прессы, на этой неделе делегация высокопоставленных членов группировки ХАМАС совершила очередной визит в Каир в рамках налаживания отношений между сектором Газа и Египтом.Среди всего прочего, египтяне подняли вопрос возобновления переговоров по возвращению в Израиль останков израильских солдат Орона Шауля и Адара Голдина и двух граждан Еврейского государства - бедуина Авраама Мингисту и араба Хишама а-Саида.Ссылаясь на газету "Аль-Араби аль-Джадид", радио Галей ЦАХАЛ сообщает, что Египет на переговорах представляли высокопоставленные члены разведки, которые предприняли попытку нажать на палестинцев. Чем именно завершилась попытка Каира, в статье не указывается.Стоит отметить, что в прошлом Египет выступал медиатором мирных переговоров между Израилем и ПА, которые были разорваны после похищения и убийства палестинцами трех учеников йешивы в 2014 году.