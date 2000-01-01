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`Железный купол` за год перехватил 85% ракет | Фото:04.01 18:24   MIGnews.com

"Железный купол" за год перехватил 85% ракет

Различные террористические группировки, которые базируются в секторе Газа выпустили по территории Израиля 1295 снарядов.

Соответствующие данные обнародовали израильские военные, передает Israel Hayom.

Так, около 729 ракет попали по открытым площадям, тогда как система противоракетной обороны "Железный купол" перехватила 478 снарядов, показав 85% успех.

В прошлом году Армия обороны Израиля нанесла удары по 900 целям террористических организаций ХАМАС и "Исламский джихад".


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