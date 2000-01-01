04.01 08:56 MIGnews.com

Биби: "Мы не должны допустить принятия новой резолюции"

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Во вторник, 3 января, состоялась конференция, организованная для израильских послов и руководителей миссии в Европе, которая прошла в Министерстве иностранных дел в Иерусалиме. В ходе своего выступление премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу отметил, что СБ ООН может утвердить неприемлемые решения для нашего государства в ходе предстоящей парижской конференции.В свою очередь Биби заявил: "Парижская конференция – это пустой звук. Но есть признаки того, что будут попытки превратить принятые там решения в очередную резолюцию Совета Безопасности, и это уже не пустой звук. И таких признаков немало.Поэтому наша первоочередная задача – предотвратить еще одну резолюцию Совета Безопасности ООН, а также предотвратить решение Kвартета. Для этого предпринимаются большие, политические усилия, это должно стать для вас главной задачей в ближайшие дни.Это не займет много времени, но в ближайшие две недели мы будем заниматься только этим, и мы должны добиться успеха. Это самое главное, это первоочередная задача".Нетаниягу подчеркнул, что правительство сосредоточит все свои усилия для того, чтобы предотвратить принятие новой антиизраильской резолюции СБ ООН.Напомним, что мирная конференция состоится в Париже 15 января текущего года.