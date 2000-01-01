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Фото: Амос Бен-Гершом04.01 08:56   MIGnews.com

Биби: "Мы не должны допустить принятия новой резолюции"

Во вторник, 3 января, состоялась конференция, организованная для израильских послов и руководителей миссии в Европе, которая прошла в Министерстве иностранных дел в Иерусалиме. В ходе своего выступление премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу отметил, что СБ ООН может утвердить неприемлемые решения для нашего государства в ходе предстоящей парижской конференции.

В свою очередь Биби заявил: "Парижская конференция – это пустой звук. Но есть признаки того, что будут попытки превратить принятые там решения в очередную резолюцию Совета Безопасности, и это уже не пустой звук. И таких признаков немало.

Поэтому наша первоочередная задача – предотвратить еще одну резолюцию Совета Безопасности ООН, а также предотвратить решение Kвартета. Для этого предпринимаются большие, политические усилия, это должно стать для вас главной задачей в ближайшие дни.

Это не займет много времени, но в ближайшие две недели мы будем заниматься только этим, и мы должны добиться успеха. Это самое главное, это первоочередная задача".

Нетаниягу подчеркнул, что правительство сосредоточит все свои усилия для того, чтобы предотвратить принятие новой антиизраильской резолюции СБ ООН.

Напомним, что мирная конференция состоится в Париже 15 января текущего года.
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