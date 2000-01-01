04.01 08:26 MIGnews.com

Аббас: перемещение посольства повлечет серьезные последствия

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Председатель ПА Махмуд Аббас предупредил о том, что перемещение посольства США в Иерусалим повлечет "серьезные последствия", если избранный президент Дональд Трамп сдержит свое предвыборное обещание.Напомним, что во время предвыборной кампании магнат обещал переместить американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим.В свою очередь палестинский лидер заявил: "Перемещение посольства повлечет за собой серьезные последствия не только для палестинского народа, но и для легитимности международной борьбы против оккупации" – цитирует слова Аббаса радио "Галей ЦАХАЛ".В то же время Аббас отметил, что не верит в то, что Трамп сдержит обещание касательно перемещения посольства. Однако, он добавил, что если избранный президент США все же переместит посольство в Иерусалим, то руководство ПА предпримет ответные меры в ответ.Но палестинский лидер не уточнил, какие именно меры будут предприняты.