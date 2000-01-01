04.01 08:09 MIGnews.com

Перенос посольства в Иерусалим вызовет мятеж палестинцев

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Высокопоставленный сановник ФАТХа предупредил, что в случае осуществления объявленных президентом Дональдом Трампом планов по переносу посольства США в Иерусалим начнется кровопролитное палестинское восстание.Член центрального комитета ФАТХа Султан Абу аль-Эйнэйн в интервью египетскому каналу Alghad TV заявил: “Я верю в то, что любой американский акт глупости подожжет палестинские территории”.Аль-Эйнэйн, советник Махмуда Аббаса, также указал на то, что израильское “высокомерие” и поселенческая активность вместе с потенциальным американским маневром могут спровоцировать палестинское насилие.Советник Аббаса заявил: “Мы должны подготовиться к конфронтации с новой американской администрацией, которая громко и ясно заявила о том, что Израиль и его поселения легальны и легитимны”.Палестинский чиновник возложил всю полноту ответственности за будущее кровопролитие на Вашингтон и Иерусалим.Ранее Трамп назначил “послом в Иерусалиме” ортодоксального еврея Дэвида Фридмана. В заявлении в связи с этим назначением говорится: ““Связь между Израилем и США - очень глубока. И в качестве посла Соединенных Штатов в Израиле Дэвид Фридман будет поддерживать особые отношения между нашими странами. Он будет неустанно работать для усиления нерушимого союза между нашими двумя странами и продвижения мира в регионе. Он намерен заниматься этим из вечной столицы Израиля, Иерусалима”.