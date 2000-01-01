Ливанский президент обвинил Моссад в убийстве ливанца
Избранный в октябре президент Ливана Мишель Аун обвиняет израильскую секретную службу Моссад в убийстве 56-летнего ливанского гражданина Амина Бакри, который был застрелен в ангольской столице Луанде в конце прошлой недели.
Свое заявление Аун сделал на заседании кабинета министров Ливана, состоявшемся в его резиденции, дворце Баабда в среду, 4 января.
Тело ливанского бизнесмена было обнаружено около его работы в воскресенье и будет доставлено в Ливан, спустя четыре дня.
Израильская сторона подобные обвинения никак не комментирует.
Стоит отметить, что в Африке живут и работают тысячи экономических мигрантов из Ливана. В частности, многие из них выбирают для себя такие страны, как Сенегал, Сьерра-Леоне, Гана, Нигерия и Кот-д'Ивуар.
Напомним, что это не первый араб за прошедший месяц, в убийстве которого обвинили Моссад. Кроме Бакри, израильтянам вменяют и ликвидацию в Тунисе Мохаммеда Завахри, авиаконструктора и инженера беспилотников ХАМАСа.