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Ливанский президент обвинил Моссад в убийстве ливанца 04.01 15:40   MIGnews.com

Ливанский президент обвинил Моссад в убийстве ливанца

Избранный в октябре президент Ливана Мишель Аун обвиняет израильскую секретную службу Моссад в убийстве 56-летнего ливанского гражданина Амина Бакри, который был застрелен в ангольской столице Луанде в конце прошлой недели.

Свое заявление Аун сделал на заседании кабинета министров Ливана, состоявшемся в его резиденции, дворце Баабда в среду, 4 января.

Тело ливанского бизнесмена было обнаружено около его работы в воскресенье и будет доставлено в Ливан, спустя четыре дня.

Израильская сторона подобные обвинения никак не комментирует.

Стоит отметить, что в Африке живут и работают тысячи экономических мигрантов из Ливана. В частности, многие из них выбирают для себя такие страны, как Сенегал, Сьерра-Леоне, Гана, Нигерия и Кот-д'Ивуар.

Напомним, что это не первый араб за прошедший месяц, в убийстве которого обвинили Моссад. Кроме Бакри, израильтянам вменяют и ликвидацию в Тунисе Мохаммеда Завахри, авиаконструктора и инженера беспилотников ХАМАСа.
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