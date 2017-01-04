Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






Семья террориста боится, что наказание Азарии будет легким 04.01 14:01   MIGnews.com

Семья террориста боится, что наказание Азарии будет легким

Семья террориста Абделя Фаттаха аш-Шарифа, убитого Эльором Азарией, опасается того, что наказание для него будет слишком легким.

Дядя террориста, Фатхи аш-Шариф, заявил, что решение о наказании суд должен был вынести уже сегодня. Дядя говорит: “Мы считаем, что сегодня должны были вынести финальный приговор, а не просто признать его виновным. Мы понимаем, что его признали виновным, но где приговор?”




Семья опасается, что демонстрации у зала суда и масштабная поддержка Азарии в социальных сетях приведут к тому, что приговор солдату будет значительно облегчен. Фатхи заявил: “Если Израиль действительно демократия, которая определяется справедливостью и равенством, мы требуем равенства и в случае наказания этого солдата, он должен быть приговорен, как и любой другой, кто признан виновным в убийстве”.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:28
Исраэль Кац встал на защиту Азарии
14:09
WikiLeaks заплатит 20 тысяч долларов за архивы Клинтон
13:56
Китай: неизвестный с ножом напал на детсад. 11 пострадавших
13:41
Ципи Ливни: "ЦАХАЛ должен оставаться вне политических игр"
13:33
Ирак: Мосул покинули 13 тысяч человек
12:55
США: грузчик случайно улетел в багажном отсеке
12:37
Глава ЦРУ: РФ использует в Сирии тактику выжженной земли
11:52
Ученые обнаружили новый человеческий орган
11:16
Сирия: в результате авианалета было убито 25 террористов
10:55
Клинтоны приедут на инаугурацию Трампа
10:29
Либерман: Аннексия Маале-Адумим не поможет Израилю
10:29
Установлена личность террориста из клуба в Стамбуле
10:16
СМИ: убийца посла РФ собирал информацию о нем с осени
10:14
В зале суда Азарию встретили аплодисментами  
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus