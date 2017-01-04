04.01 14:01 MIGnews.com

Семья террориста боится, что наказание Азарии будет легким

#فيديو: عائلة الشهيد عبد الفتاح الشريف بالخليل تتابع محاكمة الجندي قاتل ابنها صباح اليوم، حيث قرارت محكمة الاحتلال إدانته بتهمة القتل العمد. pic.twitter.com/OQt7wuVYkC — 48 الإخبارية (@48nnews) January 4, 2017

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Семья террориста Абделя Фаттаха аш-Шарифа, убитого Эльором Азарией, опасается того, что наказание для него будет слишком легким.Дядя террориста, Фатхи аш-Шариф, заявил, что решение о наказании суд должен был вынести уже сегодня. Дядя говорит: “Мы считаем, что сегодня должны были вынести финальный приговор, а не просто признать его виновным. Мы понимаем, что его признали виновным, но где приговор?”Семья опасается, что демонстрации у зала суда и масштабная поддержка Азарии в социальных сетях приведут к тому, что приговор солдату будет значительно облегчен. Фатхи заявил: “Если Израиль действительно демократия, которая определяется справедливостью и равенством, мы требуем равенства и в случае наказания этого солдата, он должен быть приговорен, как и любой другой, кто признан виновным в убийстве”.