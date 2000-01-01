Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Штаты пытаются примерить арабов с Израилем | Фото:03.12 21:01   MIGnews.com

Штаты пытаются примерить арабов с Израилем

Руководство Соединенных Штатов Америки намерено пролоббировать договор о "не воинственности" между Израилем и рядом арабских государств.

Об этом сообщает интернет-издание Channel 13 со ссылкой на собственные источники среди всех заинтересованных сторон.

Так, на прошлой неделе заместитель советника по национальной безопасности США Виктория Коутс представила послам ОАЭ, Бахрейна, Омана и Марокко в Вашингтоне план, о котором дипломаты согласились доложить своим правительствам.

План пока находится на ранней стадии разработки, так как реализовать его будет достаточно трудно, до тех пор, пока мирное соглашение между Израилем и Палестинской автономией не будет реализовано в полной мере.

Отметим, Израиль не поддерживает дипломатические отношения с этими странами, но в последние годы укрепил тайные двухсторонние отношения с ними из-за общей обеспокоенности по поводу нездоровой активности Ирана.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:43
Шварценеггер: весь мир должен защищать окружающую среду
21:18
СМИ: война с Ираном не станет для Израиля фатальной
20:55
Греция и Египет возмущены ливийско-турецким соглашением
20:34
Данон: Израиль не позволит замалчивать своих беженцев
20:12
Сексуальней и на каблуках:Асмус рассказала о съемках в клипе  
19:50
Серийную педофилку Лейфер проверят психиатры
19:22
Либерман: между выборами и узким правительством
18:53
Джонсон увеличит тюремные сроки после теракта в Лондоне
18:30
В Голливуде снимут фильм о WeWork и Ноймане
18:10
ПА и ОАЭ готовы к примирению
17:53
Хью Грант: Борис Джонсон – Пиноккио, его нужно остановить
17:30
Убийцам ребенка в Киеве вручили подозрение
17:08
Новый еврейский квартал в Хевроне: реакция Иордании
16:54
Закон об ограничении "налички": скоро полетят головы
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus