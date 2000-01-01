03.12 21:01 MIGnews.com

Штаты пытаются примерить арабов с Израилем

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Руководство Соединенных Штатов Америки намерено пролоббировать договор о "не воинственности" между Израилем и рядом арабских государств.Об этом сообщает интернет-издание Channel 13 со ссылкой на собственные источники среди всех заинтересованных сторон.Так, на прошлой неделе заместитель советника по национальной безопасности США Виктория Коутс представила послам ОАЭ, Бахрейна, Омана и Марокко в Вашингтоне план, о котором дипломаты согласились доложить своим правительствам.План пока находится на ранней стадии разработки, так как реализовать его будет достаточно трудно, до тех пор, пока мирное соглашение между Израилем и Палестинской автономией не будет реализовано в полной мере.Отметим, Израиль не поддерживает дипломатические отношения с этими странами, но в последние годы укрепил тайные двухсторонние отношения с ними из-за общей обеспокоенности по поводу нездоровой активности Ирана.