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СМИ: война с Ираном не станет для Израиля фатальной | Фото:03.12 21:18   MIGnews.com

СМИ: война с Ираном не станет для Израиля фатальной

Полномасштабная война против Ирана и террористической организации "Хизбалла" приведет к тому, что по Израилю будет ежедневно выпускаться более тысячи ракет, что приведет к невиданным ранее последствиям для страны.

Об этом сообщает интернет-издание The Jerusalem Post со ссылкой на неназванного отставного офицера Военно-воздушных сил Армии обороны Израиля.

По его словам, если население сможет спрятаться в убежищах, то основной ущерб будет нанесен инфраструктуре. При этом, хоть тысячи ракет и представляют реальную угрозу, но она несопоставима той, что грозит Израилю в случае получения боевиками "Хизбаллы" высокоточных ракет.

"Это очень серьезная угроза, но люди склонны мыслить экстремальными категориями. Израиль не будет стерт в ноль к концу конфликта. Мы должны рассматривать ситуацию в перспективе – люди думают, что Тель-Авив сравняют с землей. Наши враги могут, конечно, нанести ущерб, и, наверняка, во многих местах его нанесут. Мы все должны быть готовы к дню, когда мир уже никогда не будет прежним, но Государство Израиль при этом не исчезнет. Нужно защитить жизни и стратегические объекты, а инфраструктуру можно восстановить", - заявил неназванный офицер.


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