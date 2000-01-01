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Данон: Израиль не позволит замалчивать своих беженцев | Фото:03.12 20:34   MIGnews.com

Данон: Израиль не позволит замалчивать своих беженцев

Израиль намерен продвигать в ООН резолюцию о признании еврейских беженцев из арабских стран.

Об этом во вторник, 3 декабря, объявил посол Израиля при Организации Объединенных Наций Дани Данон по случаю 72-ой годовщины с момента создания 29 ноября 1947 года плана раздела, в соответствии с которым было создано Государство Израиль.

"Международному сообществу, как это часто бывает, удобно сосредоточиться только на палестинских беженцах, стирая при этом историю сотен тысяч евреев со страниц истории. Но государство Израиль выскажет правду и исправит историческую несправедливость, положив конец молчанию со стороны международного сообщества", - заявил Данон.

По его словам, резолюция, в которой ООН просит признать около 800 тысяч еврейских беженцев из арабских стран, призвана составить противовес предложенным палестинским резолюциям.


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