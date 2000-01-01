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Дипломатический скандал: Дери готовит `наказание` Иордании | Фото:03.12 15:55   MIGnews.com

Дипломатический скандал: Дери готовит "наказание" Иордании

Во вторник, 3 декабря, Иордания не впустила на экскурсию в Петру группу израильтян, из-за чего разгорелся дипломатический скандал.

Министр внутренних дел Арье Дери в качестве "наказания" рассматривает возможность запрета на въезд иорданским рабочим после инцидента, передает "Аруц Шева".

В частности, пограничники задержали представителей муниципалитетов на КПП "Рабин" в Араве из-за кип и цицитов, потребовав снять всю религиозную символику и раздеться.

Дери после инцидента побеседовал с бригадным генералом, главой Совета по национальной безопасности Меиром Бен-Шабатом. Тот связался с иорданскими властями, после чего израильской делегации было все же разрешено въехать без каких-либо ограничений. Тем не менее, некоторые члены группы посчитали подобное отношение оскорбительным и антисемитским.

В Иордании действия пограничников объяснили "обеспечением безопасности израильтян". Дери призвал иорданцев пересмотреть директиву, запрещающую туристам въезжать в страну в кипах и с любой другой религиозной символикой.

Уточняется, что представители министра внутренних дел, министерства иностранных дел и соответствующих органов безопасности Израиля намерены создать специальную рабочую группу, чтобы изучить ход реализации предложенного министром решения.


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