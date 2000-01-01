03.11 09:50 MIGnews.com

Огнем и мечем: мэр Сдерота призвал к военной операции в Газе

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Мэр Сдерота Алон Давиди призвал власти Израиля в ответ на ракетный обстрел города, в результате которого один жилой дом был разрушен, "огнем и мечем" пройтись по сектору Газа.Соответствующее заявление градоначальник сделал вечером субботы, 2 ноября, комментируя пятничное происшествие, сообщает."К сожалению, наш ужин в пятницу прервали террористические организации, выпустившие ракеты по Сдероту, в результате чего тысячи жителей, среди которых множество детей, вынуждены были искать укрытия в бомбоубежищах", - заявил Давиди.По его словам, горожане вот уже два года как живут в режиме чрезвычайной ситуации. Кроме того, мэр Сдерота отметил, что уже давно пора провести широкомасштабную военную операцию в секторе Газа, результатом которой была бы ликвидация главарей террористической организации ХАМАС. По мнению градоначальника, такие меры могли бы поспособствовать прекращению систематических обстрелов."Несмотря на то, что мы сейчас имеем только временное правительство и пока неизвестно, кто сформирует следующий кабинет министров, все политические лидеры должны объединиться вокруг прекращения ракетных обстрелов Израиля ради безопасности наших детей. Мы должны найти решение этой болезненной проблемы", - резюмировал Давиди.