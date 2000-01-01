03.11 07:55 MIGnews.com

Жители Сдерота рассказали, как ракета попала в дом

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Жительница Сдерота Рината Коэн чей дом в ходе пятничного обстрела разрушила ракета, выпущенная из сектора Газа, рассказала подробности инцидента.Об этом сообщает интернет-издание Arutz Sheva."Мы побежали в бомбоубежище, а затем услышали громкий гул. Мы увидели огонь из окна, и когда открыли дверь безопасной комнаты – все было белым. Мы не могли дышать. Соседи пришли, чтобы помочь нам открыть дверь. Мы все были обеспокоены и не могли спать целую ночь. Мы чувствовали, что оказались на войне ", - рассказала женщина.По словам потерпевшей, ее мужу пришлось остался за пределами домашнего бомбоубежища, ведь там попросту не хватило на всех места."Не все смогли войти в безопасную комнату, там не хватает места. По-моему – это настоящее чудо, что никто не пострадал", - резюмировала Коэн.