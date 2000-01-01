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Человек, стоящий за ракетными обстрелами из Газы 03.11 07:20   MIGnews.com

Человек, стоящий за ракетными обстрелами из Газы

Военный корреспондент портала walla Ави Иссахаров опубликовал материал о человеке, подталкивающем Газу к конфронтации с Израилем.

Статья была опубликована немедленно после ночного обстрела Израиля в ночь на субботу, 2 ноября. По Израилю, в общей сложности, было выпущено 10 ракет. ЦАХАЛ ответил атаками по целям в Газе, в результате которых погиб 27-летний Ахмед Шахри из Хан Юнис, и еще несколько человек получили ранения.

Предполагается, что ХАМАС не допустит эскалации. Несмотря на это, есть те, кто пытается разжечь огонь войны - и ХАМАС вынужден стоять в стороне, чтобы не причинить ущерба собственной репутации.

Иссахаров утверждает, что вопреки распространенному мнению о том, что за обстрелами стоит Исламский джихад , выполняющий прямые указания из Тегерана, в реальности командир террористической организации может действовать самостоятельно, без чьей-либо санкции сверху.

Речь идет о лидере военного крыла Исламского джихада, Бригад аль-Акса,в северной Газе, Бахе Абу аль-Акса.

ЦАХАЛ, раз за разом, публикует информацию об этом в различных СМИ, прямо указывая на Баху, но ХАМАС не торопится предпринимать меры. Лидеры ХАМАСа, Яхья Синуар и Исмаил Ханийя опасаются, что в случае конфронтации с аль-Ата тот обвинит их в “коллаборационизме с оккупацией”. Даже генеральный секретарь Исламского джихада Зияд Нахала ничего не может поделать с Ата, являющегося главной причиной серии проблем для Газы в последние месяцы.

Аль-Ата действует согласно своим личным побуждениям и мотивам. Он не принимает существующие соглашения о прекращении огня - включая ту их часть, которая заключена при посредничестве и финансовой поддержке Катара.  Последний ночной обстрел произошел через считанные часы после того как посол Катара, Мухаммед аль-Амади, покинул Газу , передав ХАМАСу очередную порцию катарских денег. 

На организационном уровне аль-Ата не считается с генеральным секретарем Зиядом Нахала и часто действует вопреки его инструкциям с тем, чтобы “показать, кто в доме хозяин”.

В дополнение к этом, аль-Ата понимает, что ради того, чтобы укрепить позиции и авторитет Исламского джихада в Газе, он должен предложить населению отличную от ХАМАСа и еще более экстремистскую агенду. То есть, если ХАМАС проводит линию на стабилизацию обстановки и прекращение огня, аль-Ата и его люди должны любыми способами подталкивать к эскалации. Аль-Ата пытается доказать, что Исламский джихад, в отличие от ХАМАСа,  является “настоящим Сопротивлением”.

Такими своими действиями аль-Ата плюет в лицо очень многим - в том числе “суверену Газы” - ХАМАСу, и египтянам, выступающим в роли “честных брокеров”. Совсем недавно Египте , в качестве жеста доброй воли освободил несколько десятков ранее арестованных им боевиков-палестинцев, но, судя по событиям минувших выходных, это не оказало должного впечатления на аль-Ата и его людей.


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