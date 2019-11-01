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Штайниц: Израилю придется пойти на войну в Газе | Фото: AFP03.11 22:01   MIGnews.com

Штайниц: Израилю придется пойти на войну в Газе

В свете обострения напряженности из-за ХАМАСа вдоль границы с сектором Газа Израиль может вступить в военную кампанию в прибрежном анклаве.

Такое мнение 3 ноября выразил министр энергетики Израиля и член кабинета безопасности Юваль Штайниц, сообщает Haaretz.

"Мы надеялись достичь соглашения перед крупной военной операцией, и, как сейчас кажется, нам, вероятно, придется начать крупномасштабную операцию, а уже потом достигать соглашений", – предположил он в интервью Армейскому радио.

По словам Штайница, если у Израиля нет выбора, а также хочется уничтожить режим ХАМАСа, в таком случае должна состояться наземная операция, однако это дорого обойдется.

Соответствующий комментарий появился после напряженных выходных, во время которых два дня подряд с территории Газы в направлении Израиля были выпущены в общей сложности 11 ракет. В ЦАХАЛ утверждали, что система ПРО "Железный купол" перехватила восемь снарядов.

В ответ израильская армия нанесла удар по нескольким целям ХАМАСа по всему сектору, в результате чего погиб один человек, еще двое получили ранения. В частности, атаке подверглась база "военно-морских сил" террористической группы, объекты, где размещены установки ПВО, тренировочные лагеря боевиков, цех по производству оружия, склад, используемый для хранения боеприпасов, а также подземная инфраструктура на севере, юге и в центре палестинского анклава.

Тем временем, в Израиле снаряд попал в жилой дом, а одна женщина получила осколочные ранения, когда бежала в укрытие в Сдероте.



В связи с обострившейся ситуацией, премьер-министр Биньямин Нетаниягу созвал 3 ноября военно-политический кабинет. Заседание завершилось в 17:00, а длилось около 4,5 часов. Никаких заявлений для прессы после мероприятия представители кабинета не делали.


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