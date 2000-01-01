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ХАМАС придумал подлый способ атаковать израильтян | Фото:03.11 21:55   MIGnews.com

ХАМАС придумал подлый способ атаковать израильтян

В воскресенье, 3 ноября, израильтяне наткнулись возле кибуца Беэри на книгу со взрывчаткой.

По данным Kikar, гуляющие жители сразу заподозрили неладное и вызвали саперов.

Как оказалось, они не зря это сделали, так как в книге израильского политика Арье Эльдада действительно была обнаружена взрывчатка.

Уточняется, что боевики использовали лишь переплет, чтобы внутри спрятать 500 г соответствующих веществ и поражающие элементы. Детонация могла произойти в случае, если кто-то открыл бы книгу. По предварительной информации, такую самодельную бомбу доставили на территорию Израиля при помощи воздушных шаров.


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