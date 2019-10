03.10 12:12 MIGnews.com

Деми Ловато извинилась за свое "просветление" в Израиле

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Известная певица Деми Ловато извинилась после посещения Израиля, опасаясь, что её пост в Instagram кого-то обидел.Поп-певица, у которой более 74 миллионов подписчиков в Instagram, посетила Стену Плача, прошла церемонию на реке Иордан, посетила Яд Вашем и другие места: "Есть нечто абсолютно волшебное в Израиле. Я никогда не чувствовала такого чувства духовности или связи с Богом ... чего-то, чего мне не хватало в течение нескольких лет.""Я благодарна за воспоминания и возможность заполнить дыру размером с Бога в моем сердце. Спасибо, что приняли меня, Израиль".Но вчера вечером в сообщении без фотографий она написала: "Я очень расстроена. Я приняла бесплатную поездку в Израиль в обмен на несколько постов. Никто не говорил мне, что с постом будет что-то не так или что я могу кого-то обидеть. С учетом сказанного, мне жаль, если я кого-то обидела или расстроила, это не было моим намерением.""Иногда люди предоставляют вам возможности, и никто не говорит вам о потенциальной негативной реакции, с которой вы можете столкнуться в ответ. Это должно было стать для меня духовным опытом, а не ПОЛИТИЧЕСКИМ ЗАЯВЛЕНИЕМ, и теперь я понимаю, что это ранит людей, и мне жаль. Извините, я не так образована, и извините за то, что вы подумали, что это путешествие было просто духовным опытом. Прямо сейчас иду против всех советов и извиняюсь, потому что мне это кажется правильным, и я скорее попаду в беду, но буду собой, чем промолчу, чтобы угодить другим людям. Я люблю своих поклонников со всех концов мира".Критика началась, когда она опубликовала фотографии из своего визита в Израиль в Instagram и получила множество негативных комментариев от пропалестинских поклонников. Ловато отключила комментарии к фотографии, на которой показано ее крещение в реке Иордан."Эй, Деми...... на самом деле вам нужно больше узнать об истории этой земли, потому что она называется Палестина, а не Израиль и это волшебное чувство, будто ты вернулась к истории страны (Палестины), а не Израиля", - сказал Нуран Ахмед, пользователь в Твиттере.Сторонники BDS-движения пытаются убедить знаменитостей не посещать Израиль или отменить запланированные поездки. Очевидно, Ловато была искренне удивлена ​​тем, что кто-то раскритиковал ее за этот визит. Возможно, это стоило ожидать от певицы, которая прославилась песней "Sorry Not Sorry".