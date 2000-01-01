ЦАХАЛ нанес артиллерийский удар по ХАМАСу

Танк Армии обороны Израиля открыл огонь по посту ХАМАСа в секторе Газа после нарушения границы несколькими палестинцами во время пятничных протестов у забора безопасности.
В палестинском министерстве здравоохранения сообщают, что в результате столкновений к востоку от Газы и в Хан-Юнисе 26 жителей анклава получили ранения, причем большинство обратились за помощью с огнестрельными ранениями.
По данным израильской армии, протест был разбит на пять основных очагов вдоль забора, участие в беспорядках приняли участие около 8000 человек. Солдатам пришлось применить средства для разгона толпы и, в соответствии с действующим уставом, боевые патроны.
В ходе одного из инцидентов несколько палестинцев пробрались через забор безопасности и бросили "коктейль Молотова", прежде чем вернуться в Газу.
"В ответ танк ЦАХАЛа обстрелял пост, принадлежащий террористической группировке ХАМАС", - сообщают в пресс-службе Армии обороны Израиля.