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ЦАХАЛ нанес артиллерийский удар по ХАМАСу | Фото: Israel Defense Forces/Flickr03.08 19:58   MIGnews.com

ЦАХАЛ нанес артиллерийский удар по ХАМАСу

Танк Армии обороны Израиля открыл огонь по посту ХАМАСа в секторе Газа после нарушения границы несколькими палестинцами во время пятничных протестов у забора безопасности.

В палестинском министерстве здравоохранения сообщают, что в результате столкновений к востоку от Газы и в Хан-Юнисе 26 жителей анклава получили ранения, причем большинство обратились за помощью с огнестрельными ранениями.

По данным израильской армии, протест был разбит на пять основных очагов вдоль забора, участие в беспорядках приняли участие около 8000 человек. Солдатам пришлось применить средства для разгона толпы и, в соответствии с действующим уставом, боевые патроны.

В ходе одного из инцидентов несколько палестинцев пробрались через забор безопасности и бросили "коктейль Молотова", прежде чем вернуться в Газу.

"В ответ танк ЦАХАЛа обстрелял пост, принадлежащий террористической группировке ХАМАС", - сообщают в пресс-службе Армии обороны Израиля.

Эскалация произошла на фоне сообщений в СМИ о том, что высшее руководство ХАМАСа обсуждает возможность заключения с Израилем соглашения о перемирии.


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