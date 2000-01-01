Архитеррористы ХАМАСа обсуждают перемирие с Израилем
В Газе состоялось собрание высшего руководства ХАМАСа, на котором обсуждалось соглашение о перемирии с Израилем, включающее улучшение условий жизни в палестинском анклаве, а также строительство морского порта и аэропорта в Египте.
При этом со ссылкой на "высокопоставленного чиновника" Ynet пишет, что сделка об обмене пленниками, включающая возвращение Израилю останков солдат Орона Шауля и Адара Голдина, а также троих израильских граждан, если и случится, то только в самом конце соглашения.
Вечером во вторник делегаты ХАМАСа покинули Газу и отправились в Египет на вели переговоры о примирении с ФАТХом и возможном прекращении огня с Израилем.
К своим "коллегам" в секторе Газа присоединились и разыскиваемый в Израиле основатель военизированного крыла ХАМАСа в Иудее и Самарии, а также и один из архитекторов терактов Салех аль-Арури, представитель группировки за границей Хусам Бадран, заместитель главы политбюро ХАМАСа Муса Абу Марзук и официальный представитель группировки Иззат аль-Риш. Вместе с ними из Каира вернулся и замглавы ХАМАСа в Газе Халиль аль-Хайя.
Согласно информации на портале организации Safa, это первый раз, когда все члены политбюро ХАМАСа собрались вместе в Газе. Несмотря на такую удобную возможность "обезглавить" группировку одним попаданием ракеты, им гарантировали, что Израиль этого делать не станет.