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Архитеррористы ХАМАСа обсуждают перемирие с Израилем 03.08 16:59   MIGnews.com

Архитеррористы ХАМАСа обсуждают перемирие с Израилем

В Газе состоялось собрание высшего руководства ХАМАСа, на котором обсуждалось соглашение о перемирии с Израилем, включающее улучшение условий жизни в палестинском анклаве, а также строительство морского порта и аэропорта в Египте.

При этом со ссылкой на "высокопоставленного чиновника" Ynet пишет, что сделка об обмене пленниками, включающая возвращение Израилю останков солдат Орона Шауля и Адара Голдина, а также троих израильских граждан, если и случится, то только в самом конце соглашения.

Вечером во вторник делегаты ХАМАСа покинули Газу и отправились в Египет на вели переговоры о примирении с ФАТХом и возможном прекращении огня с Израилем.

К своим "коллегам" в секторе Газа присоединились и разыскиваемый в Израиле основатель военизированного крыла ХАМАСа в Иудее и Самарии, а также и один из архитекторов терактов Салех аль-Арури, представитель группировки за границей Хусам Бадран, заместитель главы политбюро ХАМАСа Муса Абу Марзук и официальный представитель группировки Иззат аль-Риш. Вместе с ними из Каира вернулся и замглавы ХАМАСа в Газе Халиль аль-Хайя.

Согласно информации на портале организации Safa, это первый раз, когда все члены политбюро ХАМАСа собрались вместе в Газе. Несмотря на такую удобную возможность "обезглавить" группировку одним попаданием ракеты, им гарантировали, что Израиль этого делать не станет.

В воскресенье ожидается заседание израильского военно-политического кабинета, на котором обсудят возможность восстановления Газы и усилиях, которые для примирения прикладывают спецкоординатор ООН по ближневосточному урегулированию Николай Младенов и египтяне.


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