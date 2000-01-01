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Опрос: для палестинцев независимость важнее, чем процветание | Фото:03.07 20:17   MIGnews.com

Опрос: для палестинцев независимость важнее, чем процветание

Подавляющее большинство палестинцев поддержали решение руководства ПА бойкотировать экономическую конференцию США в Бахрейне и поставили политическую независимость выше экономического процветания, говорится в опубликованном в среду опросе.

Об этом пишет The Times of Israel.

79% палестинцев заявили о своей поддержке этого шага, против выступили 15%.

В опросе Палестинского центра политических исследований (PCPSR) приняли участи 1200 палестинцев в 120 случайно выбранных местах в Иудее и Самарии, Газе, а также в Восточном Иерусалиме в период с 27 по 30 июня.

90% палестинцев заявили, что не верят заявлению Вашингтона, что целью встречи в Бахрейне было улучшение экономической ситуации в Палестине, тогда как 6% согласились с заявлением.

На вопрос, что бы вы выбрали: независимость или процветание, 83% палестинцев выбрали первое, и лишь 15% - второе.


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