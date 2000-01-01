Опрос: для палестинцев независимость важнее, чем процветание
Подавляющее большинство палестинцев поддержали решение руководства ПА бойкотировать экономическую конференцию США в Бахрейне и поставили политическую независимость выше экономического процветания, говорится в опубликованном в среду опросе.
79% палестинцев заявили о своей поддержке этого шага, против выступили 15%.
В опросе Палестинского центра политических исследований (PCPSR) приняли участи 1200 палестинцев в 120 случайно выбранных местах в Иудее и Самарии, Газе, а также в Восточном Иерусалиме в период с 27 по 30 июня.
90% палестинцев заявили, что не верят заявлению Вашингтона, что целью встречи в Бахрейне было улучшение экономической ситуации в Палестине, тогда как 6% согласились с заявлением.
На вопрос, что бы вы выбрали: независимость или процветание, 83% палестинцев выбрали первое, и лишь 15% - второе.