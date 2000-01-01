Несмотря на напряженность и полный разрыв в отношениях, президент США Дональд Трамп по-прежнему "очень любит" председателя Палестинской автономии Махмуда Аббаса, заявил в среду высокопоставленный чиновник Белого дома Джаред Кушнер.
В то же время старший советник и зять президента США раскритиковал палестинское руководство за отказ сотрудничать с администрацией в связи с предстоящим мирным предложением, в том числе на недавней экономической конференции в Бахрейне.
По словам Кушнера, Рамалла "совершила стратегическую ошибку, не приняв участия" в экономическом семинаре, организованном Вашингтоном.
"Они выглядели очень глупо, пытаясь бороться с этим", - сказал он журналистам, отметив, что он "не совсем уверен, что они продают", но реакция палестинских лидеров на конференцию была "истеричной, беспорядочной, и совсем не конструктивной".
Кушнер подчеркнул, что многие палестинцы "начинают понимать", что это не Израиль, а их правительство несет ответственность за их экономические проблемы.
Между тем, Кушнер заявил, администрация Трампа может объявить следующие шаги "мирного плана" уже в ближайшие дни.
Он добавил, что ближневосточный мирный план будет направлен на лучшую интеграцию палестинских беженцев в арабские страны, а не на продвижение палестинского требования, отклоненного Израилем, на "право на возвращение" для миллионов палестинцев на территорию Еврейского Государства.