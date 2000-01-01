Мэры пострадавших районов отказались от встречи с премьером
Главы двух региональных советов на границе с Газой, пострадавших в последние месяцы от поджогов и ракетных обстрелов, бойкотировали встречу с премьер-министром Биньямином Нетаниягу, обвинив правительство в игнорировании ситуации в ближайших к палестинскому анклаву израильских общинах.
Выступая после заседания кабинета безопасности, глава правительства сказал, что Израиль надеется на спокойствие в регионе, но тем не менее он приказал Армии обороны Израиля подготовиться к возможности военной операции в Секторе.
По данным издания, встреча, на которую были приглашены представители городов и населенных пунктов по всему югу Израиля, состоялась в штабе ЦАХАЛа недалеко от Газы.
Однако главы региональных советов Эшколь и Шаар-ха-Негев отказались присутствовать в знак протеста против решения включить все южные муниципалитеты, а не только те, кто понес основную тяжесть нападений со стороны Газы за последние полтора года.