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Палестинская футбольная ассоциация отложила финал кубка | Фото:03.07 17:05   MIGnews.com

Палестинская футбольная ассоциация отложила Финал Кубка

Палестинская футбольная ассоциация отложила финал кубка после того, как Израиль отказал игрокам из Газы в разрешении на поездку, пишет в среду The Times of Israel.

Вице-президент ПФА Сьюзан Шалаби рассказала агентству AFP, что второй матч Финала между клубами "Балата" и "Хадамат Рафах", победителями Лиги в Иудее и Самарии, а также в Газе, соответственно, должен был состояться сегодня.

По словам Шалаби, команда из Газы "Хадамат Рафах" запросила разрешение на въезд в Иудею и Самарию для 35 человек, но Израиль выдал только четыре, три из которых – для чиновников клуба.

Он подчеркнул, что израильские чиновники сослались на проблемы безопасности. Чиновник из клуба "Хадамат Рафах" сказал агентству, что клуб все еще ждет окончательного решения и надеется, что в ближайшие дни он получит больше разрешений.


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