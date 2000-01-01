Палестинская футбольная ассоциация отложила Финал Кубка
Палестинская футбольная ассоциация отложила финал кубка после того, как Израиль отказал игрокам из Газы в разрешении на поездку, пишет в среду The Times of Israel.
Вице-президент ПФА Сьюзан Шалаби рассказала агентству AFP, что второй матч Финала между клубами "Балата" и "Хадамат Рафах", победителями Лиги в Иудее и Самарии, а также в Газе, соответственно, должен был состояться сегодня.
По словам Шалаби, команда из Газы "Хадамат Рафах" запросила разрешение на въезд в Иудею и Самарию для 35 человек, но Израиль выдал только четыре, три из которых – для чиновников клуба.
Он подчеркнул, что израильские чиновники сослались на проблемы безопасности. Чиновник из клуба "Хадамат Рафах" сказал агентству, что клуб все еще ждет окончательного решения и надеется, что в ближайшие дни он получит больше разрешений.