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Пять иорданских смертников готовили теракты в Израиле 03.06 06:56   MIGnews.com

Пять иорданских смертников готовили теракты в Израиле

Иорданский официальный представитель сообщил в интервью агентству France Presse о том, что силы безопасности королевства задержали пять террористов-смертников, готовивших теракты на территории Израиля.

Все пятеро являются гражданами Иордании. Они намеревались взорваться в автобусах и поездах в Иудее и Самарии.
Один из арестованных в 2007 году прибыл в Газу, где прошел курс подготовки подрывника.

Арестованные предстанут перед Государственным Судом Безопасности, который проводит закрытые слушания по делам о терроризме.
Арестованные будут обвинены в подготовке террористических актов против Израиля.

Источник сообщил, что военный трибунал недавно начали рассмотрение дел обвиняемых: “Юридическая система недавно начала легальный процесс в отношении пяти человек, чей заговор был предотвращен в феврале”.

Иордания не сообщает, почему информация о заговоре публикуется только сейчас.

Израиль не комментирует данных о террористическом заговоре в Иордании.

Один из подозреваемых якобы прибыл в Иорданию из Газы в 2010 году.  Через семь лет он завербовал еще четырех иорданцев и вместе с ними планировал взрывать автобусы и поезда в Иудее и Самарии. На следствии он показал: “Мы планировали атаки против поездов и автобусов и собирались использовать пояса смертников”.


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