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`Трамп и Кушнер больше не являются друзьями Израиля` | Фото:03.06 21:29   MIGnews.com

"Трамп и Кушнер больше не являются друзьями Израиля"

Президент США Дональд Трамп и его советник Джаред Кушнер показали, что "они больше не являются друзьями Израиля".

Соответствующее заявление в среду, 3 июня, сделал председатель Совета ЙеШа Давид Альхаяни, передает Haaretz.

Таким образом он отреагировал на сообщения о том, что Вашингтон выступает против быстрого и одностороннего распространения суверенитета над частями Западного берега.

"Трамп и Кушнер показали, что они не учитывают интересы безопасности и не являются друзьями Государство Израиль", – сказал он.

Председатель Совета ЙеШа и лидеры других поселений в последние дни все больше критикуют мирный план президента США Дональда Трампа из-за того, что документ предусматривает создание "палестинского государства" на Западном берегу, если палестинцы выполнят определенные требования, которые уже отвергли.


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