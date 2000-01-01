"Трамп и Кушнер больше не являются друзьями Израиля"
Президент США Дональд Трамп и его советник Джаред Кушнер показали, что "они больше не являются друзьями Израиля".
Соответствующее заявление в среду, 3 июня, сделал председатель Совета ЙеШа Давид Альхаяни, передает Haaretz.
Таким образом он отреагировал на сообщения о том, что Вашингтон выступает против быстрого и одностороннего распространения суверенитета над частями Западного берега.
"Трамп и Кушнер показали, что они не учитывают интересы безопасности и не являются друзьями Государство Израиль", – сказал он.
Председатель Совета ЙеШа и лидеры других поселений в последние дни все больше критикуют мирный план президента США Дональда Трампа из-за того, что документ предусматривает создание "палестинского государства" на Западном берегу, если палестинцы выполнят определенные требования, которые уже отвергли.